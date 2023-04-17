محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبري سخا العلوي ومركز التنمية الشبابية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء الكوبري العلوي، أعلى مزلقان سخا، لإقامته على 3 اتجاهات، منهم اتجاهين "صعود للقادمين من محلة موسى، والطريق الدائري المؤدي لشرق مدينة كفر الشيخ "محور صبري القاضي" ومنحدر نزول اتجاه طريق طنطا كفر الشيخ، والذي سيخدم منطقة سخا، والطريق المؤدي لمسار العائلة المقدسة، والمتجه لرافدي الطريق الدولي " طنطا كفر الشيخ"" المحلة كفر الشيخ"، وخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ، إضافة لاتجاه ثالث للراغبين في التوجه لغرب المدينة يتم الآن إنشاؤه بجوار مركز التنمية الشبابية.





كما تفقد محافظ كفر الشيخ موقع إنشاء مركز التنمية الشبابية، والأعمال الجارية في توسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة غرب وشرق كفر الشيخ، كما تابع أعمال الرصف والتطوير الذي يشهدها مصيف بلطيم.

وتابع محافظ كفر الشيخ نظافة شواطئ مصيف بلطيم وإزالة الحشائش، وتسوية الرمال المتراكمة فعل العوامل الجوية، ونظافة ورفع كفاءة المشايات المؤدية للشواطئ، لتسهيل وسهولة وصول المواطنين للشواطئ.

كما تابع أعمال وضع الطبقة الاسمنتية بالطريق الرئيسي بداية من نقطة الشرطة وحتى ميدان الزهراء ضمن أعمال خطة تطوير المدينة ورفع كفاءة الطريق الرئيسي ، ورفع كفاءة خطوط صفايات الأمطار قبل بدء أعمال الرصف ليتم سحب مياه الامطار بصفه فورية، وجاري أعمال رصف مدخل النرجس بداية من ميدان النرجس وحتى الحملة الميكانيكية، وتطوير وتجميل ورصف منطقة الزهراء (ج) بداية من فندق دهب وحتى بداية منطقة السلام، ورصف منطقة موقف الأتوبيس وحتى ميدان الزهراء، ورصف منطقة السلام بداية من معسكر الحديد والصلب وحتى فندق الشرطة، وتطوير وتجميل ورصف منطقة الأمل بداية من ميدان الأمل وحتى مسجد الفيروز.

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