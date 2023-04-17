عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يكشف أهمية الشهادات المزدوجة للبرامج الدراسية بين الجامعات المصرية

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

قالت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعي إلى تحفيز التكنولوجيا وتوطينها في مصر وأن يحدث تغييرات كبيرة في الطريقة التي يتم بها إنتاج وتطوير الأبحاث والتكنولوجيا في البلاد، ومن خلال الاستثمار في حاضنات الابتكار والإبداع وتوسيع برامج تخصصات البيانات الضخمة وغيرها من التخصصات، ليمكن للطلاب المصريين تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات جديدة ووظائف المستقبل، وبالتالي يساعدون على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد المصري.

txt

ورشة عمل عن كيفية التقديم للمنح الدراسية بـ آداب عين شمس

txt

اليوم.. حفل فعاليات ختام الدورة الرمضانية لجامعة عين شمس

وأكدت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البرامج البينية والشهادات المزدوجة للبرامج الدراسية بين الجامعات المصرية تساهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستوى الدولي وجعلها مركزاً للبحث العلمي والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها تهدف إلى إعداد خريجين قادرين على مواجهة التحديات المختلفة وحل المشكلات بشكل فعال وإيجاد حلول جديدة وإبداعية في مجالات متعددة، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية في مصر وفي جميع أنحاء العالم.

 

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن البرامج البينية تلعب دورًا محوريًا في توليد أفكار وتخصصات جديدة، حيث يتم توفير بيئة متعددة التخصصات والمجالات للتفاعل والتعاون والإبداع، لينجم عن هذا التفاعل فرصًا للتعلم والتحسين والابتكار في مجالات متعددة، وذلك بفضل القدرة على تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والأفراد ذوي الخلفيات المختلفة، مما يساهم في تحسين العملية التعليمية والبحثية، وتطور المعرفة والعلوم وتطور المجتمع بشكل عام.

 

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الشهادات المزدوجة أحد الأدوات الهامة لإعداد خريج متعدد القدرات والمهارات وتوافق مع سوق العمل ويتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة إلى أنها فرصة للخريجين لاكتشاف مجالات جديدة ومختلفة، وتوسيع آفاقهم وتحسين قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل جديدة ومتنوعة.

 

ولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى التزام وزارة التعليم العالي بتحسين جودة التعليم في مصر وزيادة التنافسية العالمية للجامعات المصرية، من خلال تحديث البرامج الأكاديمية وتحسين جودة التدريس وتوفير المنشآت والتجهيزات المناسبة للطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير الشراكات بين الجامعات والصناعة والمجتمع المحلي، يمكن الجامعات المصرية من جذب المزيد من الطلاب الدوليين وتحقيق الاعتماد الدولي والتنافسية العالمية.

الشهادات المزدوجة الجامعات المصرية البرامج البينية التعليم العالي البحث العلمي سوق العمل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

نلبس صيفي ولا شتوي في العيد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو

إجراء عاجل لمنع الغش بامتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

خبير يوضح أهمية البرامج البينية والشهادات المزدوجة ودورها في دعم منظومة الوافدين

خبير تعليم: التطور التكنولوجي الحديث يؤثر بشكل كبير على عملية التدريس

المستشفيات الجامعية تكشف خطة التأمين الطبى لإحتفالات أعياد شم النسيم

تحسين مهارات المعلمين بدورات التدريب والتطوير.. طرق تعميق وعي المدرس وإكسابه أساليب حديثة.. خبراء: تطور التكنولوجيا يؤثر بشكل كبير على عملية التدريس

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى السودان: طرفا النزاع اتفقا على وقف القتال لمدة 3 ساعات

خوان كارلوس يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

الوجع مش بيقل.. زينة تنهار في البكاء على الهواء..فيديو

زينة تكشف أسرار ارتباطها بالفنان تامر عبدالمنعم

انسى فلوس البنزين .. سعر أيولوس "E7 PRO" الكهربائية في مصر |صور

مفيش مستحيل .. سيدة أردنية تنجب بعد 27 سنة زواج و15 محاولة اطفال انابيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمان العاصي : شخصيتي فى جعفر العمدة مليئة بالتناقضات وأي فنانة تتحمس لتجسيدها l حوار

احذر .. كسر صيامك على هذا المشروب يهدد صحتك

في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بوصفة مميزة

خلال 24 ساعة.. طريقة عمل الترمس الحلو في العيد

فيديو

جوزها حقنها بالمخدرات ليحولها إلى مدمنة مثله..قصة نيرة تفطر القلوب |شاهد

إيقاف كهربا| تطورات جديدة تمنع العقوبة.. وتحرك عاجل من الأهلي.. شاهد

إفطار أسري واعتكاف.. هكذا كان يقضي رؤساء مصر السابقون شهر رمضان|فيديوجراف

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ