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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير عسكري سوداني: ميليشيا الدعم السريع تعيش مرحلتها الأخيرة

صدى البلد

قال اللواء محمد نعمة الله، الخبير العسكري السوداني، إنَّ القوات المسلحة السودانية تدير المعركة مع ميليشيات الدعم السريع بشكل متسلسل ودقيق.

وأضاف "نعمة الله"، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنَّ الجيش السوداني تمكن من التصدي للهجمات التي نفذتها القوات المتمردة، ثم انتقل إلى تدمير قيادة الدعم السريع والمواقع الرئيسية.

ويرى الخبير العسكري، أنَّ المعركة الآن تسير في صالح الجيش السوداني وفي طريقها للحسم، خصوصًا بعد صدور قرار بحل مليشيا الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة، مؤكدًا أن القوات المتمردة تعيش في مرحلتها الأخيرة الآن.

وأوضح أن الحسم الذي أعلنه الجيش السوداني يعني أن يُسلم قائد الميليشيات نفسه للجيش السوداني أو يستمر في القتال حتي يتم التخلص منه.

واندلعت صباح السبت الماضي اشتباكات بين ميليشيات قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، بجانب مدن أخرى منها مدينة مروي، أم درمان، وسوبا.

الجيش السودان الخرطوم القوات المسلحة القوات المسلحة السودانية السودان

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