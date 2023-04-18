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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة بشأن إيقاف كهربا.. وتحذير عاجل من الأرصاد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها:

نلبس صيفي ولا شتوي في العيد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وأيام عيد الفطر المبارك، والجميع في حيرة، بسبب التقلبات الجوية، وهل سيتم ارتداء الملابس الشتوية أم الصيفية.
 

مش عايزة أتجوز.. وكنت بحب أبو ولادي.. تصريحات جريئة للفنانة زينة

وقالت زينة: "لا يمكن مقارنة الأموال بالمشاعر في أي شيء، مضيفة: "أتعامل مع عائلتي بالمشاعر وليس الأموال".

شيرين رضا: قدمت قبلة واحدة بأدواري..ومش ندمانة عليها..فيديو
 

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها لم تقدم قبلات في السينما، ولكنها قدمت “قبلة واحدة”، معلقا “أنا مش ندمانة عليها لأنها جاءت في سياق الدور الذي اديته”.
 
مش عايزة أتجوز.. وكنت بحب أبو ولادي.. تصريحات جريئة للفنانة زينة

حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس". 

الرئيس السيسي: نسعى للوصول لحل بأسرع وقت حقنا للدماء في السودان..فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر ثابت في عدم التدخل في شئون الدول، مشيرا إلى أننا نكثف اتصالاتنا مع الجانب السوداني لوقف إطلاق النار بين القوات المتصارعة
 

هندعم لحد ما نموت.. أحمد موسى: 100 مليون مصري مع جيشهم
 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ال 100 مليون مصري يدعمون جيشهم.

الرئيس السيسي يطالب بضرورة إجراء مفاوضات بالسودان لإنهاء الأزمة ووقف التصعيد

طالب الرئيس السيسي، بضرورة إجراء مفاوضات بالسودان لإنهاء الأزمة ووقف التصعيد وتغليب صوت العقل.
بينها الإلغاء .. 3 سيناريوهات لموقف لجنة الاستئناف من عقوبة كهربا

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى الإعلاميين الذين شككوا في الخبر الذي أعلنه أمس بشأن العقوبات الموقعة ضد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي.
كان صعبان عليا.. شيرين رضا: فرحت لما أبويا مات

قالت الفنانة شيرين رضا، “فرحت إن أبويا اتوفى عشان يرتاح، وأنا كنت بحب أبويا فوق ما أى حد يتخيل، وقعد 10 سنين تعبان ومريض، وهو كان صعبان عليا، خاصة أنه كان رياضي”.






 

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