بينها الإلغاء .. 3 سيناريوهات لموقف لجنة الاستئناف من عقوبة كهربا

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى الإعلاميين الذين شككوا في الخبر الذي أعلنه أمس بشأن العقوبات الموقعة ضد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي.



وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «نحن لا نعلم تسريبات ولكن هناك معلومات، ومن ليس لديهم معلومات يخرجون ويتحدثون عن أشياء خاطئة».

وأشار إلى أنه يعرف الحقائق والمعلومات الدقيقة، معلقا: أنا صحفي أبحث عن المعلومة، ومانشيت الأهرام بيجيب اللي مش عند حد، ولازم تحصل على المعلومات من المصادر الدقيقة، لو معندكش معلومة متتكلمش، واللي كتبته هو الحق".

وعلق أحمد موسى: تحت إيدي القرارات بخصوص الأزمة، شاغل نفسك ليه جبت المعلومات والقرارات منين وازاي، يزعلك في إيه وبتتخانق، الشغلانة هي البحث عن المعلومات، وكل الفيديوهات التي نشرها البعض خاطئة، بناء على إيه يكون عندك تسريبات.

وقال موسى: تم إبلاغ رئيس الاتحاد المصري لكرة المصري جمال علام بشأن قرارات أزمة كهربا، رئيس الاتحاد فتح الظرف أو مفتحوش هو يعلم القرارات، ومن يقول إن اللجنة قراراتها غير صحيحة فهو مخطئ، واللجنة بدأت وسألت كهربا ورئيس الزمالك، وحضر عن الأخير 2 محامين، وسألت مصدرا عن العقوبة فالحد الأدنى للعقوبة لا يقل عن 50 ألف، ولا حد أقصى، وبشأن إخطار النادي الأهلي، فالاتحاد المصري هو المعني بإخطار الأهلي والزمالك، وهناك لجنة الاستئناف يترأسها القاضي عادل الشوربجي، والسؤال هل التظلم على القرارات يوقف العقوبة؟.

وختم: يبدأ تنفيذ العقوبة بعد انتهاء الـ10 أيام ..تفحص لجنة الاستئناف التظلمات التي تصل إليها، واللجنة حينها تملك إلغاء العقوبة، أو تخفيفها، أو تقرها وتؤيدها.

