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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل عيد الفطر | أعلى 7 شهادات ادخار حاليا بالبنوك المصرية

أسعار شهادات الإدخار
أسعار شهادات الإدخار

أسعار شهادات الإدخار بالبنوك.. بعد قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة 2% في مارس الماضي، أطلق 13 بنكاً شهادات ادخار جديدة أو رفعت عائدها لمدة 3 سنوات، في حين حافظت بنوك أخرى على عروضها الحالية لمنافسة الأسعار المرتفعة.

يذكر أن سعر الفائدة لدى البنك المركزي -وفقا لآخر تحديث- وصلت إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

من بين البنوك التي طرحت شهادات جديدة أو زادت عائدها، الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وqnb الأهلي، وhsbc، والمصرف العربي الدولي، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والمصري الخليجي، والاستثمار العربي، والبركة، والزراعي المصري.

وتشهد هذه الشهادات إقبالًا كبيرًا من قبل العملاء مقارنة بغيرها من الشهادات، حيث يتسائل الكثير من المواطنين خاصة عملاء البنوك عن أسعار الشهادات الحالية بالبنوك.

وفيما يلي نستعرض أعلى شهادات الادخار الموجودة حاليا بالبنوك المصرية:

أسعار شهادات الإدخار بالبنوك

شهادة بنك التنمية الصناعية

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت التراكمي المدفوع مقدما: بسعر فائدة 39% (مجمع) يتم إيداعه في حساب العميل من ثاني يوم شرائها، ويبدأ إصدار الشهادة من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه.

شهادة بنك ناصر الاجتماعى

شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

- الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنويا، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

شهادة بنك QNB الأهلي

- شهادة تحت اسم "أوائل QNB": بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهرياً، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

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شهادة بنك القاهرة

شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المصري

- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

شهادة بنك مصر

- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

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