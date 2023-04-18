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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي أمام بني سويف

صدى البلد

أصيب، 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.


تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه بني سويف، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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دفع مرفق اسعاف بني سويف، بـ 3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.


جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، و نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

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