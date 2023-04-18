كفر الشيخ .. ضبط 1850 كيلو فسيخ وطن طحينة خلال حملة ببندر دسوق

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، بأنه بناءً على تعليمات عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فقد تشكلت حملة تموينية ببندر دسوق بالاشتراك مع الإدارة العامة لوسط وغرب الدلتا لمباحث التموين ومباحث التموين بكفر الشيخ.



وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 4 محاضر أسماك مملحة «فسيخ» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بكميات طن 850 كيلو جرام، ومحضري ألعاب نارية، وجرى ضبط 1410 قطعة، وجرى تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتمكنت الحملة من ضبط 900 كيلو طحينة دون بيانات، و500 كيلو جرام زيت دون بيانات دالة على مصدرها، و20 صفيحة جبنة بيضاء مخالفة للاشتراطات الصحية الواجب اتباعها.

كما ضبطت الحملة برميلي جلوكوز زنة كل برميل 300 كيلو جرام بواقع 600 كيلو جرام و90 علبة كعك وبسكويت دون بيانات.