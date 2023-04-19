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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سهير جودة تشيد بأداء إيمان العاصي: «جعفر العمدة» جاء لتعويض ما فاتها

صدى البلد

أشادت الإعلامية سهير جودة، بأداء الفنانة إيمان العاصي، في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في موسم رمضان، وحقق تفاعل كبير مع الجمهور، مؤكدة أن الفرصة هبة إلهية، وأحياناً تكون ميلاداً جديداً.

ونشرت سهير عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورة للفنانة إيمان العاصي، وعلقت قائلة: «جاءت شخصية (دلال) في مسلسل جعفر العمدة فرصة حقيقية لإيمان  العاصي لتعويض ما فات، وتجاوز  عثرات عطلتها عن تحقيق مكانة تستحقها كممثلة وكنجمة».

وأضافت سهير جودة: «بروعه وإتقان استطاعت إيمان تجسيد مشاعر وأحاسيس امرأة تملكها وتحكمها نيران الحقد والغيرة ولكنها مكسورة وعاشقة.. ناعمة وبارعه فتحسبها من الطيبين من فرط ما يأتيك شرها جميلاً».

واشارت: «تجاوزت إيمان بأدائها حدود الشخصية لتصبح (دلال) فكرة وعلامة تقاس عليها شخصيات كثيرة في حياتنا، إيمان العاصي.. ميلاد سعيد».

 

إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي الإعلامية سهير جودة مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة

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