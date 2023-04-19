عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح تكميلى للوحدات السكنية بمشروع "جنة" بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد

وزير الاسكان
وزير الاسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان "جنة" بمدينتى الشيخ زايد و 6 أكتوبر، كطرح تكميلى للوحدات السابق طرحها بالمدينتين، ضمن طرح ضخم للوحدات السكنية تضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن طرحت 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وقد تضمن ذلك الطرح 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة).
 

مسئولو الإسكان يتفقدون وحدات "سكن كل المصريين" بحدائق العاصمة

وزير الإسكان: دفع العمل بالمشروعات الخدمية والطرق بمدينة العبور الجديدة


وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوحدات الجارى الإعداد لطرحها، ستكون متاحة للمواطنين الذين قاموا بسداد جدية الحجز لوحدات مشروع جنة، والبالغة 100 ألف جنيه، ولم يقوموا بسحبها حتى تاريخ فتح باب الحجز للطرح التكميلي للوحدات، مشيراً إلى أن الطرح الأساسى بتاريخ 15/1/2023، قد شمل 1266 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر، و1000 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة الشيخ زايد، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز (online) من خلال الموقع الالكترونى لبنك التعمير والاسكان (www.hdb-reservation.com).

وأكد معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح التكميلى يأتى فى ظل ما شهده الطرح الأساسى من إقبال كثيف من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بمدينتي الشيخ زايد و 6 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن موعد الحجز للمواطنين المسددين لجدية الحجز، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وذلك فور تحديده.

 

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الإسكان جنة وحدان سكنية دار مصر سكن مصر مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

معوق ضخم.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء تأخر عودة المصريين العالقين في السودان

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات الخدمات والطرق والمرافق بالعاشر من رمضان

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ يبحث عن معجزة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ارتفاع الأسعار في بريطانيا قد يجبر الحكومة على رفع الفائدة.. تفاصيل

أسعار صرف العملات.. الدولار بـ30.83 جنيه والدينار يتخطى الـ100

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

طرح تكميلى للوحدات السكنية بمشروع "جنة" بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد

سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 19-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند خلط زيت الزيتون والزعتر.. خبير تغذية يجيب

فيديو

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ