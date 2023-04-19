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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد مدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية لمنتجات التعليم الفني

د. عربي أبوزيد يتفقد
د. عربي أبوزيد يتفقد مدرسة التعليم الفني الزراعي

تفقَّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الأربعاء، معرض قسم الصناعات الغذائية بمدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية لمنتجات التعليم الفني بإدارة المنتزه أول ، وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني ومصطفى حمادة مدير عام منتزه أول وصفاء الحداد مدير التعليم الفني بالإدارة ، وضم المعرض العديد من جميع مخبوزات العيد احتفاءً بحلول عيد الفطر المبارك ، وكذلك منتجات الألبان ومنتجات العسل وكافة منتجات قسم المواد الغذائية .

وقال "أبوزيد"، إن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكّد مدير المديرية، أنّ القيادة السياسية وضعت تطوير منظومة التعليم الفني على رأس قائمة الأولويات بإدخال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي ترتكز على  ربط التعليم الفنى بسوق العمل فضلًا على منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفنى فى نظام التعليم الفنى والجدارات ، بالإضافة الى الخدمات المقدمة من خدمات  تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني. 

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وفي سياق متصل، تناول "أبوزيد" مع الطلاب أهمية تطوير التعليم الفني وتوضيح الهدف منه والإيجابيات التي ستعود على طلاب المدارس خلال الفترة القادمة وأهميته ودوره فى تطوير وتحديث  الوعى الفنى والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم معارض لبيع منتجات مدارس التعليم الفني للمواطنين بجودة أفضل وبأسعار تنافسية

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