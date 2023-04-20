نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والعملات والدواجن

يبحث الكثيرون عن الأسعار والتي يقدمها موقع “صدى البلد” في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 20 أبريل 2023، الموافق 29 رمضان 1444هـ، وتستطلع دار الإفتاء مساءً هلال شهر رمضان 2023، من خلال مراصدها الفلكية.

يقدّم موقع صدى البلد الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 20 ابريل 2023؛

يقدّم موقع صدى البلد لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 20-4-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع ايچيبت جولد برايس توداي .

البانيه نزل لـ120 جنيها| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ آخر يوم رمضان

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، وهو آخر أيام شهر رمضان فلكيا، ووصل السعر إلى مستويات غير متوقعة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن الأمهات من 52 جنيها في المحلات، ويبدأ سعر الدواجن البيضاء من 67 جنييه للمستهلك.

تراجعت أسعار الحديد اليوم إذ يبحث عنه الكثير من الراغبين في البناء الجديد، والذي هبط بنحو3 آلاف جنيه من أعلى سعر سجله أول أمس وهو 45 ألف جنيه، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات الرئيسية بسوق العبور، اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023.

الدينار الكويتي بـ 100.5 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 20 أبريل

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 20 أبريل 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.