عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها وإن مضت

أدعية ليلة القدر
أدعية ليلة القدر

أدعية ليلة القدر مستجابة .. يكثر البحث عن أدعية ليلة القدر مستجابة، خاصة مع انتصاف آخر يوم من رمضان، الموافق 20 إبريل 2023 ميلاديا، الـ 29 من رمضان 1444 هجريا، حيث من المقرر أن تعلن دار الإفتاء بعد غروب الشمس نتيجة الرؤية الشرعية لهلال عيد الفطر وشهر شوال 2023.

ووفقاً للحسابات الفلكية فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان 2023 وأن غداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ومع تصادف آخر يوم من رمضان مع ليلة وترية هي ليلة التاسع والعشرين لا تغفل عن ترديد أدعية ليلة القدر مستجابة، حتى وإن فاتك قيام ليلها فللصائم دعوة لاترد بإذن ربه.

الصلاة

أدعية ليلة القدر مستجابة

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولفت القرآن الكريم في سورة القدر بعظيم أجرها، فقال سبحانه:"ليلة القدر خير من ألف شهر".

ومن دعاء ليلة القدر مكتوب التالي:

- اللهم لجأنا إليك لجوء المضطر، ودعوناك دعاء من علم أن لا ملجأ منك إلا إليك، فلا تعاملنا بما نحن أهله .. وعاملنا بما أنت أهله .. فلا حول ولا قوة إلا بك .. يا أرحم الراحمين نسألك باسمك العظيم الأعظم , الذي إذا دعيت به أجبت , وإذا سئلت به أعطيت , وبأسمائك الحسني كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا , وتفرج كروبنا , وتغفر ذنوبنا , وتستر عيوبنا , وتتوب علينا , وتعافينا وتعفو عنا , وتصلح أهلينا وذرياتنا , وتحفظنا بعين رعايتك , وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها , وترحمنا برحمتك الواسعة , رحمة تغنينا بها عمن سواك.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وأدفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم امين يارب العالمين. 

- اللهم إنّها آخر ليلة من رمضان، نسألك فيها القبول لسائر الأعمال المباركة التي عملناها في شهر رمضان، اللهم تقبل منا وأجزنا في أعمالنا خير الأجر والثواب والجزاء وأنت الكريم يا رب العالمين. 

- اللهم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك، وأحمدك على كل مرض غفر ذنب وكل ابتلاء رفع مقام، وكل عسر جاء معه يسر، وكل منع كان هو نفسه عين العطاء، وأسألك يا ربّ أن تخرجني منه بقلب سليم ومجبور، وبال مرتاح، وحال يرضيك.. أسألك سترًا وعفوا وقربًا إليك، وأسألك العوض.. العوض عن كل سوء رأيته ياالله. 

- اللهم أختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم أجعلها خاتمة خير لعبادك وأكرمهم بجزيل عطاياك وأجعلنا يا الله مما سطروا أسمائهم برحمتك ورضاك عنهم وممن غمرتهم بكرم عفوك وغفرانك عن كل ذنب اقترفناه. 

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

هل سقوط المطر من علامات ليلة القدر؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

أدعية ليلة القدر مستجابة

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو دعاء ليلة القدر الذي ورد في السنة النبوية، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

اللهم اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين، اللهم ارزق أبي وأمي الفردوس الأعلى وجوار حبيبك محمد، اللهم اغفر لإخوتي وزوجتى وذريتي، وأدخلهم في رحمتك.

اللهم اغفر لكل من أحسن إلى وتجاوز عمن أساء إلى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

ربنا آمنا بك وبرسولك فاكتبنا من عتقائك من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أن تغفر لنا وأن تجعلنا من أهل الجنة وأن تبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تغفر لوالدينا وتدخلهم الجنة بلا حساب، وأن تسترنا وتكفنا شر خلقك، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن ترزقنا تلاوته بتدبر آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

الدعاء

دعاء ليلة القدر مكتوب مستجاب

ويمكن اغتنام هذه الليالي المباركة، كما قال الله تعالى «ليلة القدر خير من ألف شهر»، ومن بين هذه الأدعية المباركة، حيث أقسم الله تعالى بها فقال: {وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2]، وأخبرنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن فضل العمل الصالح فيها.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

اللهم نسألك برحمتك وعزّتك وجلال وجهك العظيم، أن تجعل سعينا في رمضان مشكورًا وأن تجعل ذنوبنا فيه مغفورا

اللهم اجعل أعمالنا فيه متقبلة اللهمَّ اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبتَ لهُم الجنّة نحن ووالدينا ومن نحب. 

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.

اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

اللهم اني أسألك وأنا جيك يا ذا الجلال والإكرام وصاحب الاسم الأعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلى أسألك باسمك الأعظم إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم أن ترزقنا أجر قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا وأن تعتق رقابنا من النار وأن تتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا.

ادعية ليلة القدر ادعية ليلة القدر مستجابة آخر يوم من رمضان هلال عيد الفطر شهر شوال 2023 عيد الفطر أول أيام عيد الفطر المبارك ليلة وترية ليلة التاسع والعشرين دعاء ليلة القدر مكتوب دعاء ليلة القدر مكتوب مستجاب تحرى ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

أخبار سعيدة.. موعد صرف معاش شهر مايو 2023 وتيسيرات لفاقدى كارت ميزة

الجمعة أم السبت؟ السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت| تفاصيل

هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

عيد الفطر السبت بمصر في حالة واحدة.. تعرف عليها

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

بعد وصوله 35 جنيهًا|الأرز يتراجع لأول مرة منذ 4 شهور وهذا سعر الكيلو

موضوعات متعلقة

آداب صلاة عيد الفطر.. 6 أمور نبوية لإحياء ليلته والفرحة بقدومه

الزكاة عن الفطر| فرض أم سنة.. وكيف تقضى إذا خرج وقتها؟

عيد الفطر 2023 .. علي جمعة يكشف وقت التكبير وصيغته الصحيحة

دعاء شهر شوال للشكر وقضاء الحاجة .. أدركه بـ 10 كلمات لا ترد

دعاء آخر ليلة من رمضان مستجاب .. ردده لقبول الطاعة ونصرة المسلمين

حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة .. وهل لابد من أدائها في الخلاء؟

طلب التماس أسباب الرزق فريضة| مفتي الجمهورية: المسلم أثناء الصيام ليس لديه رفاهية تضييع الوقت

ليلة القدر 29 رمضان .. شعائر صلاة التهجد من الحرمين الشريفين في ختام الشهر الكريم

ترشيحاتنا

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لطرفي النزاع في السودان

أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها وإن مضت

أحمد حسن يكشف تطورات انتقال موليكا لـ الأهلي

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق أسوان القاهرة الصحراوى.. شاهد

الرجاء المغربي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

أمين عام الناتو يقوم بزيارة مفاجئة لـ أوكرانيا قبل الهجوم المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث في حالة فرط التعرق؟ تعرف على النتيجة

ظهور حيوان نادر يثير الفزع في شوارع بريطانيا.. ما حقيقته؟

فطارك في رمضان.. شيش طاووق وسمبوسة الزعتر والجبن وسلطة بطاطس كنتاكي

بيكنباور.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

فيديو

العيد الجمعة ولا السبت؟ السعودية تحسم الأمر ودار الإفتاء ترد

منخفض جوي يضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ