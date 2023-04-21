تجارب قاسية ونجاحات.. سطور من حياة الكاتبة والشاعرة الإنجليزية «شارلوت برونتي»

يوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر إبريل ذكرى ميلاد الكاتبة والشاعرة الإنجليزية شارلوت برونتي، إحدى المناضلات من أجل حرية الفكر منذ مايقرب قرنين من الزمان، الأخت الأكبر بين الشقيقات برونتي الثلاث «شارلوت، إميلي، آن»، اللواتي أصبحت رواياتهن من كلاسيكيات الأدب الإنجليزي.

وُلدت شارلوت عام 1816، ونشأت في العصر الفيكتوري، الذي تميز بقوة وازدهار الاقتصاد بعد الثورة الصناعية ، والتي لم تفعل الكثير لتحسين حياة جميع الطبقات. ومع ذلك ، لم يعاني البعض أو يزدهر نتيجة لهذه الثورات.

استمرت الطبقات الكادحة في العيش على الحد الأدنى للأجور ، ولم يسمح للنساء بتحقيق أحلامهن وأشعلوا عن غير قصد نار المشاعر في المجتمع، كما لو أن المجتمع له الحق في كتابة مصيره، كانت برونتي امرأة من الطبقة العاملة، لذلك أصبحت الكتابة حليفتها.

قسوة المدرسة

كانت المدرسة محنة قاسية ورهيبة لشارلوت وأخواتها ، عوقبوا على أدنى الأخطاء. كانوا محرومين من الطعام والإذلال باستمرار من قبل المعلم. بسبب مرض شائع ونقص التدفئة الداخلية، تُوفي أحد أصدقاء شارلوت المقربين بعد انتشار وباء التيفود في المدرسة أثرت هذه التجربة على شارلوت لدرجة أنها تركت بصمة لا تمحى على صحتها العقلية ؛ لذلك أخرجها والدها من المدرسة.

بعد عودتها إلى المنزل ، ابتكرت شارلوت وشقيقتها قصصا وعوالم للتعامل مع الأحداث المدرسية أو الهروب منها. وهكذا ، حاول الناس نسيان ما مروا به ، معتقدين أن هذا من شأنه أن يضع حدا للموضوع. ومع ذلك ، بمرور الوقت ، تحول هذا الشغف إلى شغف شجع شارلوت على مواصلة الدفاع عن حريتها وأفكارها ، ومقاومة الظلم والاستبداد تجاه النساء والطبقات الدنيا.

ومع ذلك ، بعد أن مرض والدهم ، قررت شارلوت إنهاء دراستها والعمل كمدرس في نفس المدرسة لمساعدة الأسرة. ومع ذلك ، فقد كتبت قصتها الأولى في عامها الأخير في المدرسة، و بمرور الوقت التقت شارلوت برونتي بالشخصيات التي دفعتها للكتابة عنها في روايتها الشهيرة «جين آير».

بعد فترة ، تحقق حلمها ، ولكن نظرا لأنه ليس من السهل مقاومة مجتمع يعتقد أن المرأة لا تنجح في الحياة العملية ، حاولت شارلوت برونتي نشر قصائدها تحت عنوان "أكتون بيل كوريير" من أجل كسب الاحترام والاعتراف المؤقت بالمجتمع، ودفعت مقابل النشر.

مشوارها الأدبي



في عام 1846 ، كتبت شارلوت ، مع شقيقتيها ، إميلي وآن ، قصيدة «الأريكة» ، التي نشروها بأنفسهم تحت الاسم المستعار كور ، إليس ، أكتو بيل، فيما لم تتجاوز مبيعات "الأريكة" نسختين فقط ، لكن الأخوات استمرن في تأليف الشعر وكتابته وأرسلن مسودات مؤلفاتهن إلى العديد من الناشرين المحتملين.

لم تتمكن شارلوت من العثور على ناشر لروايتها الأولى «الأستاذ» ، لكنها تلقت مراجعات مشجعة وإيجابية من “سميث وإلدر”؛ فاستفادت من ذلك بأن أرسلت لهم مسودة لروايتها الثانية ، «جين آير» والتي نشرت بعد ستة أسابيع.

تحكي الرواية قصة فتاة تدعى جين آير وعن الصعوبات التي واجهتها في بداية حياتها ، وعن عملها كمربية في أحد القصور وعن الوقوع في حب صاحب عملها.

أسلوب الرواية مبتكر ومستوحى من المأساة القوطية ، وكانت شارلوت مقتنعة بأن العمل الأدبي سيكون أكثر إقناعا إذا كان مبنيا على التجربة الشخصية للمؤلف.

حققت الرواية نجاحًا تجاريًا، ونالت الإعجاب ، ووصفها أحد النقاد بأنها" خطاب قادم من أعماق الروح المعذبة "، مما تسبب في تكهنات حول هوية المؤلف ، خاصة بسبب حقيقة أن شارلوت نشرت الرواية تحت الاسم المستعار"كيور بيل".

في عام 1848 ، بدأت برونتي العمل على مسودة روايتها الثانية ، «شيرلي » ، لكنها حزنت لوفاة أخواتها الثلاث في غضون فترة قصيرة من بضعة أشهر فقط.

كانت عواقب هذه المأساة شديدة للغاية بالنسبة لشارلوت لدرجة أنها عادت إلى الكتابة فقط في عام 1849، حيث نشرت رواية "شيرلي" عام في ذلك العام، التي تطرقت إلى مواضيع تتعلق بالاضطرابات التي تحدث في القطاع الصناعي ودور المرأة في المجتمع.

في عام 1853 ، نشرت شارلوت روايتها الثالثة ، «فيليت» ، والتي تتناول موضوع العزلة وكيفية تعامل الناس معها ، وكذلك النزاعات الداخلية الناشئة عن قمع المجتمع لرغباتهم. تدور حبكة الرواية حول لوسي ، التي تسافر إلى مدينة ويليت وتواجه ثقافة مختلفة عن ثقافتها الأصلية. رحب النقاد بالرواية واعتبروها عملا أدبيا ممتازا ، لكنهم انتقدوها بسبب أسلوبها الجريء.

زواجها

في عام 1854 ، تزوجت من رجل لم يشاركها حبها للكتابة ، لكنها كانت سعيدة بالوقوع في الحب والعيش حياة طبيعية كزوجة. بدأت في كتابة كتابها الأخير ، «إيما»، أثناء الحمل،

وفاة شارلوت برونتي

تدهورت صحة شارلوت برونتي بعد فترة وجيزة من الحمل ، وشعرت بالضعف وعانت من الغثيان المستمر ، وتفاقم مرضها ، وفي النهاية ماتت مع طفلها الذي لم يولد بعد في 31 مارس عام 1855، تاركة وراءها السير الذاتية والكتابات التي أثرت على أجيال عديدة وأكدت أن مراعاة واحترام الاختلافات التي يقدمها لنا الوقت ليست سوى تمريرة إلى المستقبل الحتمي.



روايات ولوحات لشارلوت برونتي

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