عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم عند قدماء المصريين

عيد شم النسيم
عيد شم النسيم

شم النسيم  هو عيد بداية الربيع أو بداية الحياة عند قدماء المصريين، و يُعد أقدم عيد شعبي مستمر إلى اليوم، وأول احتفالية معروفة  منذ 4700 تقريبا.


تم اعتماد شم النسيم كعيد رسمي منذ 2700 قبل الميلاد، وكان الاحتفال عند المصري القديم مهرجان يبدأ مع طلوع الشمس؛ فيقام على شاطئ النيل أو في الأماكن الخضراء. 

 

مائدة الاحتفال 

 

كانت الموائد تضم قائمة طعام تحمل مدلولات دينية وفكرية مرتبطة بالمناسبة: كالبيض رمز "الشمس المتجددة" ومبعث الحياة، وكان المصريون ينقشون عليه أمانيهم الخاصة، أما البصل رمز "الحياة" فما زال الناس يعلقوه على الأبواب لليوم، و “الفسيخ” أو السمك المملح الذي يرمز لتقديس النيل وأهميته عند المصريين، فكان يوصف للوقاية والعلاج من أمراض حمى الربيع، وأيضا الحمص الأخضر والخس.

 

الأصل مصري 

 

يعتبر عيد شم النسيم الاحتفال الوحيد الذي جمع المصريين من ألاف السنين من غير أن يرتدي ثوبًا  عقائديًا، واستغل بنو إسرائيل  احتفالات عيد شم النسيم للتغطية على خروجهم من مصر، واحتفلوا بالعيد بعد نجاتهم وأطلقوا عليه اسم “عيد الفصح” أي الخروج.


انتقل من خلالهم إلى النصارى وجعلوه موافقًا لما يعرف بقيامة المسيح، ولأن مائدة الاحتفال يجب أن تحتوي على السمك؛ تم تأجيله لما بعد الصيام.

أمسية شعرية وحفلات فنية تنظمها دار الأوبرا خلال شهر أبريل

بعد الجدل العالمي.. تعرف على هيئة الملكة كليوباترا جميلة الجميلات

عرض «زقاق المدق» على مسرح البالون أول أيام عيد الفطر

بردية وزيري.. أهم الاكتشافات الأثرية في سقارة

الإيسيسكو تؤكد ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة لحفظ تراث العالم الإسلامي

فراشات الباليه تحلق على خشبة مسرح 23 يوليو في ليالي رمضان

العرض المسرحي راشومون في ختام نوادي المسرح بالإسماعيلية

بالفنون التلقائية.. ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالي رمضان

إنشاد وتنورة في سهرات وليال رمضانية بثقافة الجيزة

صباحين وحتة.. عرض مسرحي بثقافة بورسعيد

الغروب المهيب 

 

وفي ختام يوم العيد وقبل الغروب يتم التجمع امام الواجهة الشمالية للأهرامات؛ لمشاهدة الغروب المهيب وكأن الشمس تجلس على قمة الهرم، ثم تنشطر إلى نصفين عندما تنقسم أشعتها لحظة الانخفاض عن مستوى قمة الهرم في الدقائق الأخيرة من يوم 21 مارس .

 

 

 

شم النسيم قدماء المصريين مدلولات دينية الشمس المتجددة النيل قمة الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

موضوعات متعلقة

أمسية شعرية وحفلات فنية تنظمها دار الأوبرا خلال شهر أبريل

بعد الجدل العالمي.. تعرف على هيئة الملكة كليوباترا جميلة الجميلات

عرض «زقاق المدق» على مسرح البالون أول أيام عيد الفطر

بردية وزيري.. أهم الاكتشافات الأثرية في سقارة

الإيسيسكو تؤكد ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة لحفظ تراث العالم الإسلامي

فراشات الباليه تحلق على خشبة مسرح 23 يوليو في ليالي رمضان

العرض المسرحي راشومون في ختام نوادي المسرح بالإسماعيلية

بالفنون التلقائية.. ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالي رمضان

ترشيحاتنا

كبش فداء.. غضب واسع في صفوف الجيش الأوكراني بسبب باخموت

عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار.. تفاصيل مقتل شخص على يد صاحب مخبز بالقاهرة

ذكر يفتح لقائله أبواب الجنة الثمانية.. لا تغفله في هذا الوقت

الإمارات تبحث مع بريطانيا سبل وقف التصعيد العسكري في الخرطوم

خروجة عيد الفطر.. أماكن وأسعار المتنزهات والحدائق والملاهي

أثارت الرعب .. الظلام يضرب إسطنبول في منتصف النهار |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

قشر الليمون وزيت الخروع.. طرق علاج مسمار القدم

السبت عيد الفطر بفرنسا وأستراليا | مركز الفلك الدولي يربك الدول ..تفاصيل

احذر.. عرض شائع على اللسان يكشف إصابتك بارتفاع الكوليسترول

فيديو

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

مستعد لرئاسة الزمالك.. ملخص تصريحات ميدو لبرنامج حبر سري| «فيديوجراف»

فجر وفساد.. الحوثيون يحولون مساجد اليمن إلى غرز |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ