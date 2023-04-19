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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 22 دولة.. الإيسيسكو تطلق الدورة الثالثة من برنامجها لتطوير التعليم المفتوح

الدورة الثالثة بمقر
الدورة الثالثة بمقر الإيسيسكو

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لها، الدورة الثالثة من برنامج تطوير التعليم المفتوح بالجامعات الأعضاء في الاتحاد، حيث يستفيد منها أكثر من 120 أستاذا باحثا ينتمون إلى أربعين جامعة من 22 دولة، بهدف تطوير قدراتهم على تصميم الموارد التعليمية المفتوحة، وتوظيفها في أنشطتهم التربوية مع الطلاب.

 

توظيف التكنولوجيا

 

وفي مستهل الدورة، التي انعقدت اليوم الأربعاء 19 أبريل، بمقر الإيسيسكو وعبر تقنية الاتصال المرئي، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، في كلمة مسجلة، ضرورة تعزيز الوعي والتدريب في مجال التعليم المفتوح، من خلال الاستفادة من الثورة التكنولوجية الراهنة، التي تتيح فرصا هائلة في مجالات التعليم والتعلم.

وأضاف أن الإيسيسكو تلتزم بضمان التعليم المفتوح من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، خدمة للطلاب وأعضاء هيئات التدريس، من أجل تحقيق جودة التعليم وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في الدول الأعضاء، خاصة مع التطورات التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، واعتماد الإنترنت في الأعمال كلها.

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الجامعات المشاركة 

 

يشارك في هذه الدورة من البرنامج مجموعة كبيرة من أعضاء هيئات التدريس والباحثين بجامعات ومعاهد التعليم العالي في كل من توغو واليمن وباكستان والمالديف وليبيا وفلسطين وتونس ومصر والعراق وإيران وأذربيجان وموريتانيا ونيجيريا والجزائر وبروناي دار السلام وقطر والبحرين وسلطة عمان والإمارات وسيراليون والمغرب.

 

وسيتم تدريب المستفيدين من خلال تكوين عبر تقنية الاتصال المرئي لمدة ثلاثة أشهر، من جانب خبراء دوليون في مجال التعليم المفتوح، بهدف بناء قدراتهم، وتعزيز الممارسات الفُضلى في الجامعات، والتعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من تجاربهم ومواردهم، وفي ختام الدورة سيتم منح المشاركين شهادات في التخصص.

الدورة برنامج تطوير التعليم المفتوح مقر الإيسيسكو المدير العام للإيسيسكو الثورة التكنولوجية تقنية الاتصال المرئي

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