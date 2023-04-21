ممشي أهل مصر يجذب المواطنين للاحتفال بالعيد

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، أجواء احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك في عددا من المناطق بالقاهرة الكبري.

واوضح إبراهيم عزت، مراسل "اكسترا نيوز"، عددا كبيرا من المواطنين اقبل للاحتفال بالعيد في ممشى أهل مصر على ضفاف نهر النيل.

الشباب والأطفال

وقال إبراهيم عزت إن الساعات الاولي شهدت إقبال فئات الشباب والأطفال علي ممشي أهل مصر وبالنسبة للأسر يبدأ الإقبال علي الممشي في المساء.

وأوضح إبراهيم عزت أن ممشى أهل مصر ممتد من كوبري إمبابة، وحتى كوبري 15 مايو، ويحتوي علي مساحات شاسعة علي ضفاف النيل وكذا عددا من أماكن التسلية والترفيه والمطاعم.

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