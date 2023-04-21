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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيضات 60‎%‎ .. الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد | فيديو

صدى البلد

اعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدة شهرين بدأت من نهاية شهر رمضان 2023.
 

وتهدف وزاره الداخلية لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعيةللمواطنين..

التنسيق

 واعلنت وزارة الداخلية التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 28 سلسلةتجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرةوالجيزة كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سياراتلكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبري

 

https://fb.watch/k2qGVjhKex/?mibextid=qC1gEa

الداخلية وزارة الداخلية القيادة السياسية السيسي القاهرة الكبرى السلع الغذائية مبادرة كلنا واحد

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