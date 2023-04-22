مخالفة صارخة.. مفاجأة تقلب الموازين في عقوبة كهربا| فيديوجراف

عقوبة كهربا .. كشف ‏خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن مخالفة صدرت في عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة .

مفاجأة مدوية

قال خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عقوبة كهربا:

يجب في جميع الأحوال أن تصدر جميع قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم مسببة.



مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أمامه خيارات لمواجهة عقوبة كهربا الصادرة من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

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