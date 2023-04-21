المفتي: لا مانع من إخراج زكاة الفطر عن الغير

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن شروط ومعايير إخراج زكاة الفطر،محددًا المواقيت التي يجوز فيها إخراج زكاة الفطر، بالإضافة إلى حكم من إخرجها بعد صلاة العيد.



وأضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى" المذاع على قناة صدى البلد، أن من شروط إخراج زكاةالفطر، أن يتم إخراجها قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها في أي يوم طوال شهر رمضان المبارك.



وتابع: علينا أن نبادر بإخراج زكاة الفطر لمن لم يخرجها خلال أيام شهر رمضان حيث يجب أن يسارعوا في إخراج زكاة الفطر قبل صلاةالعيد.



يجوز

وأوضح مفتي الجمهورية، أنه يجوز للشخص الذي يعول إخراج زكاة الفطر، عن الزوجة والأبناء والآباء والأمهات، كما أنه يجب إخراج زكاةالفطر لطفل الذي وضعته أمه قبل صلاة المغرب في اليوم الأخير من رمضان.

وأكد المفتي، أنه لا مانع من إخراج زكاة الفطر عن الغير، حيث يمكن لأي شخص قادر على إخراجها عن أي شخص غير مقتدر، مشيرًا إلىأن قيمة زكاة الفطر هذا العام 30 جنيها عن الفرد.





https://youtu.be/u7UuatVmpSE