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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستقر علي ضم ظهير أيسر خلال الانتقالات الصيفية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود اتجاه لدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد المصدر أن هذا القرار جاء بسبب تجدد إصابة محمد عبد الشافي في الركبة، وكثرة إصابات عبد الله جمعة وعدم وجود بديل مميز لأحمد فتوح الظهير الأساسي للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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