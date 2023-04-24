خبير رقمي: "الإنترنت المظلم" يهدد اقتصاد العالم ويستخدم في الجريمة المنظمة والإرهاب

أكد المهندس محمد عزام خبير التحول الرقمي، أنه يمكن اختراق خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية للموبايلات من خلال برامج غير مرئية حتي يمكنه أن يصل إلى المعلومات الخاصة بمالك المحمول وبالتالي يستطيع من خلالها أن يخترق الحساب الخاص بالهاتف ويطلع على البيانات الشخصية.

وشدد على أن "الانترنت المظلم " هو مشكلة عالمية، لان العالم أصبح متصل بطريقة "بلاعودة".

ماهو الانترنت المظلم والأنترنت العميق؟



وأكمل "عزام " خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الاولى " أنه يوجد 4 مليارات متصلون بالانترنت على مستوي العالم، فشبكة الانترنت عبارة عن "جبل جليدي" لم نر منه غير قمة هذا الجبل فقط وهو مايسمي "بخدمات الشبكات" ويأتي بعدها ما يسمي ب " الانترنت العميق" وهو ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالشركات والحسابات البنكية والمؤسسات الكبيرة.

وأضاف أن "الهاكنج" وهم المخترقون للحسابات الشخصية هو أمر بسيط لديهم الخوادم الخاصة بهم، ولكن " الدارك ويب" أو " الأنترنت المظلم " فهو يلجأ إلى استخدامات أكثر ضررا فى تجارة السلاح والمخدرات والتعامل الغير قانوني مع العملات المشفرة ويستخدم فى الإرهاب و يستخدم فى الجريمة المنظمة فهو له أبعاد كبيرة جدا غير ألهاكنج المخترق للبيانات الشخصية فقط.

وأضاف خبير التحول الرقمي أن الدولة بدأت فى التحرك السريع لضبط هؤلاء الخارجين عن القانون، مشيرا إلى وجود تقنيات حديثة بدأت تستخدمها الدول، حتي تتبع هؤلاء الخارجين عن القانون من خلال شبكة الأنترنت.



وأوضح محمد عزام، أن الدول بدأت تستخدم استراتيجيات لعدم تحميل الأشخاص العاديين أضرار المنصات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الأضرار الكبيرة جدا، مضيفا بصرف حوالى 11 ونص مليار دولار على تنفيذها، لأن الأمور وصلت إلى تهديد أقتصاد العالم.