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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الراقص لين جودمان عن عمر 78 عاما

لين جودمان
لين جودمان

توفي الراقص الشهير لين جودمان عن عمر 78 عاما، بعد أقل من عام على تنحيه من عمله كعضو لجنة تحكيم ببرنامج Dancing With the Stars.

 

لين جودمان الذي توفي داخل دار رعاية بعد فترة من معاناته مع مرض سرطان العظان، كان راقصا محترفا لفترة طويلة من حياته، ومحكم صارم جدا في هذا المجال. 

 

رحل لين جودمان يوم السبت الماضي، في وجود أسرته بحسب ما أعلنه وكيل أعماله،  بعد مسيرة فنية طويلة، بدأت مع موهبة الرقص حينما كان في التاسعة عشر من عمره. 

 

 

فاز لين جودمان بالبطولات البريطانية في أواخر العشرينات من عمر، وتقاعد ليصبح معلما محترفا في هذا المجال، ومحكما في عدد من البرامج المتخصصة. 

 

وشغل منصب رئيس لجنة التحكيم في Dancing With The Stars لأكثر من 15 عامًا ، وأعلن عن تقاعده في نوفمبر من العام الماضي قائلاً إنه يريد "قضاء المزيد من الوقت مع أحفاده وعائلته" في المملكة المتحدة.

لين جودمان Dancing With the Star وفاة لين جودمان الرقص هوليوود

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