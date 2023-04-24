كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين

أعلن دينكو إيليتشيتش، المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو - علي لاجامي - جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - لويز جوستافو

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة على ملعب الأول بالرياض، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينتظر الهلال الفائز من تلك المباراة، في النهائي، بعدما انتصر على الاتحاد بهدف نظيف، سجله أحمد حجازي بالخطأ في مرماه.