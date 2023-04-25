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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تفاصيل جديدة حول عودة الجالية المصرية من السودان.. وأحمد فهمي يكشف تفاصيل هروبه من المنزل وعمره 19 عاما

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد فهمي: هنا الزاهد مابتعرفش تطبخ ومامتها بتبعت لنا الأكل
كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن زوجته الفنان هنا الزاهد في الحياة الزوجية شخص جيد جدا.

أحمد فهمي يكشف تفاصيل غير متوقعة لهروبه من المنزل وعمره 19 عاما
كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن فكر في الهروب من المنزل في سن ال 19 عاما.

أحمد الرافعي يكشف كواليس مشاركته بمسلسل رسالة الإمام
حل الفنان أحمد الرافعي، ضيفا ببرنامج " واحد من الناس"، والمذاع عبر قناة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي للحديث عن مشاركته في مسلسل رسالة الإمام.

منذر رياحنة: عائلة فتح الله اتظلمت في مسلسل جعفر العمدة
كشف الفنان منذر رياحنة، كواليس مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، والذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني 20233.

مواطن مصري عائد من السودان: بنحمد ربنا على نعمة جيشنا
أعرب مواطن مصري عائد من السودان، عن شكره وتقديره للمسئولين المصريين ولجهودهم الأيام الماضية من أجل عودتهم لمصر.

الصحة السودانية: 151 وفاة موثقة بالمستشفيات العامة في الخرطوم منذ بدء الاشتباكات
أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن الصحة السودانية كشفت عن أن 151 وفاة موثقة في المستشفيات العامة في الخرطوم منذ بدء الاشتباكات.


جهود مصرية لتسهيل عمليات إجلاء القادمين من السودان بمعبر أرقين|فيديو
قدمت الدولة المصرية، تسهيلات عديدة عبر معبر أرقين لعودة القادمين من السودان من مختلف الجنسيات.

عاجل.. لحظة وصول الجالية المصرية بالسودان بعد نجاح عملية الإجلاء.. فيديو
عرضت قناة اكسترا نيوز، لحظة وصول وصول الجالية المصرية بالسودان،  في ظل الأحداث الجارية في هناك،  بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

لتجنب الإصابة بنزلات البرد.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حذرت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن لا يجب ارتداء ملابس خفيفة مساءا أو في الصباح الباكر، نظرا لانخفاض الحرارة في هذه الأوقات،لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

احتدام المعارك قرب باخموت الأوكرانية وموسكو تعلن صد هجوم جديد
أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على الجنود الأوكرانيين في القوات الجوية، لصمودهم وسط احتدام المعارك أمام القوات الروسية شرق البلاد، وقدرتهم على الاستفادة من قوتهم "التدميرية للعدو" بالقرب من باخموت على حد تعبيره، قائلا إنه سيواصل بذل جهوده من أجل توفير مزيد من الأسلحة لجيش بلاده.

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