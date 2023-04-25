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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الكويت.. موعد حفل تامر حسنى الجديد

تامر حسنى
تامر حسنى

يحيى المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا فى الكويت يوم 12 مايو المقبل وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا. 

ويشدو تامر حسنى بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى الكويت ولعل من أبرزها “عيش بشوقك” ويا انا يا مفيش" وهيا بنت الايه". 

فيلم تامر حسنى 

شارك الفنان تامر حسني، صوراً من استعدادات فيلمه الجديد “تاج” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وعلق: “من تحضيرات وتمارين فيلم تاج مع الكابتن نور خطاب صاحب عمري دعواتكم بجد اصعب فيلم في حياتي”.

وأعلنت شركة سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم “تاج ” للنجم تامر حسني، عن طرح البوستر الرسمي للفيلم.

تاج من تأليف وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وأعلنت الفنانة مي عمر انسحابها من فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، وذلك بعدما اعتذرت الفنانة هنا الزاهد عن تقديم البطولة في وقت سابق.

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