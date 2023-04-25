عايز تاكل على طول .. 7 أسباب تجعلك جائعا دائما

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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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الجوع
الجوع

الجوع أمر طبيعي يشعر به جميع المخلوقات ولكن عندما يزداد هذا الشعور عن الحد الطبيعي ويرغب الإنسان فى تناول الطعام طوال الوقت فمن المؤكد أن هناك خللا ما وراء هذا الأمر.

ووفقا لما ذكره موقع “hindustantimes” في بعض الأحيان ، يمكن تفسير الزيادة غير المنضبطة في الشهية من خلال النظام الغذائي غير الكافي وعادات نمط الحياة المعينة أو حتى عن طريق الأدوية التي تتناولها.

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قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا في منشورها على "Instagram "في كثير من الأحيان ، قد تكون هناك خيارات أخرى تقوم بها خلال اليوم والتي قد تزيد من دون قصد من شهيتك التي لا نهاية لها وتجعلك تعانى من الجوع الدائم

إذا كنت تشعر بالجوع طوال الوقت ، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة على نظامك الغذائي وأسلوب حياتك. قد تكون هناك تغييرات يمكنك إجراؤها لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول والتخلص من الجوع المفرط. 

أهم أسباب الجوع المفرط 


عدم تناول كمية كافية من البروتين: للبروتين خصائص تقلل الجوع و وهو يعمل عن طريق زيادة إنتاج الهرمونات التي تشير إلى الشبع وتقليل مستويات الهرمونات التي تحفز الجوع. 


عدم النوم الكافي: النوم الكافي هو عامل في التحكم في الشهية ، لأنه يساعد على تنظيم هرمون الجريلين ، الهرمون المحفز للشهية.

السهر
السهر


تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة: تفتقر الكربوهيدرات المكررة إلى الألياف وتسبب تقلبات في نسبة السكر في الدم ، وهي الأسباب الرئيسية التي تجعل تناول الكثير منها يجعلك تشعر بالجوع. 

نظامك الغذائي يفتقر إلى الألياف: إن تناول كميات كبيرة من الألياف يشعل إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ، مما يجعل الجسم يشعر بالشبع. 

شرب السعرات الحرارية: أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن السوائل تمر عبر معدتك بسرعة أكبر من الأطعمة الصلبة ، وبالتالي فإن الأطعمة السائلة ليس لها تأثير كبير على قمع الهرمونات المعززة للجوع. 


هناك الكثير من التوتر: التوتر يزيد من مستوى الكورتيزول ، وهو هرمون ثبت أنه يعزز الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

 القلق ومتلازمة ما قبل الحيض: غالبًا ما يكون الجوع المفرط أحد أعراض بعض الحالات الأخرى ، مثل الاكتئاب والقلق ومتلازمة ما قبل الحيض. 

الجوع أسباب الجوع أسباب الشعور بالجوع متلازمة ما قبل الحيض التوتر

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