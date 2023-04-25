حماة الوطن: انطلاقة الحوار الوطني خطوة تاريخية.. ولابد من تبني المشاركة الفعالة

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إنه تم توجيه دعوة المشاركة في جلسات الحوار الوطني لكافة القوى السياسية بلا استثناء، لطرح وجهات النظر الخاصة بها في القضايا المختلفة التي تمس المواطن والتي تم تحديها من خلال عدة محاور سيتم مناقشتها.

وأكد “سليمان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الحوار الوطني يهدف إلي إيجاد حالة من التكاتف والمشاركة في وجهات النظر لتبني رؤي صائبة متكاملة تجاه الدولة، معقبا “ لا أحد بينا يعيش في جزيرة منعزلة ولهذا لابد من وجود مشاركة فعالة حول القضايا المطروحة للمناقشة ”.

كما أشار المتحدث الرسمي لحماة الوطن، إلي أن أهم ما يركز عليه الحوار الوطني هو كيف يتم معاونة ومساعدة الدولة في مسيرتها التنموية، وكيفية دعم القيادة السياسية، فضلا عن مناقشة كل ما يخص صون كرامة المواطن المصري في كافة مناحى الحياة، وتوفير أفضل سبل المعيشة له.

وتابع “ سليمان”، إنطلاقة الحوار الوطني هى خطوة تاريخية طال إنتظارها، و بالطبع ستعمل علي استعادة الدولة لمكانتها في التطور والنهضة بكافة جوانب التنمية.

جاء ذلك بعد أن قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار أن استمرار الإعداد لبدء الحوار، كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.