تامر حسني وعمرو دياب ومحمد رمضان الأبرز.. قائمة حفلات شهر مايو

يشهد شهر مايو القادم العديد من الحفلات المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى قيام بعض المطربين بإحياء أكثر من حفلة خلال هذه الشهر وعلى رأسهم المطرب تامر حسني الذي يبدأ شهر مايو بحفل يوم 5 بمركز المنارة بالتجمع الخامس، حفلات شهر مايو الحفلات الغنائية تامر حسني عمرو دياب.

حفلات تامر حسني



أما الحفل الثاني الذي يحيه تامر حسني خلال هذا الشهر حفل بدولة الكويت وتحديدا يوم 12 مايو ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت.



ومن المفترض أن يحيى تامر حسني هذا الحفل أمام عدد كبير من جمهوره بالكويت والجالية العربية هناك، ويقدم خلالها مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه.





حفل عمرو دياب

كما يحيى المطرب عمرو دياب فيحيى حفلا غنائيا يوم 12 من شهر مايو القادم داخل الجامعة الأميركية بالقاهرة.



عمرو دياب يقدم هذا الحفل بمناسبة مرور 40 عاما على أول عمل قدمه فى مشواره الفني، وتم طرح التذاكر عبر إحدى المنصات الإلكترونية ووصلت سعر الطاولة الواحدة لـ100 ألف جنية.





حفلات محمد رمضان

وأيضا من الفنانين الذين يحيون حفلات فى شهر مايو القادم الفنان محمد رمضان والذي يتوجه إلى أمريكا خلال ساعات لإحياء سلسلة من الحفلات تبدأ من نهاية شهر إبريل وحتى منتصف شهر مايو القادم.



جدول حفلات محمد رمضان

ونشر رمضان جدول مواعيد هذه الحفلات ويبدأها بحفل داخل ولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر ثم يختتم هذه الحفلات بولاية نيو جيرسي يوم 13 مايو.

حفل إليسا وأصالة

وأيضا يشهد شهر مايو القادم على حفل من أقوى الحفلات التى تقام خلال الفترة القادمة والتى تجمع بين أصالة وإليسا ضمن فعاليات مهرجان حفلات الصيف بالكويت.



الحفل يقام يوم 13 من شهر مايو القادم، وقامت كل من أصالة وإليسا بالترويج لهذا الحفل عبر صفحاتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.



عمر خيرت فى المتحف المصري الكبير

وأيضا من الحفلات الهامة خلال شهر مايو القادم حفل الموسيقار عمر خيرت والذي يحيى فى المتحف المصري الكبير، ليكون هذا هو الحفل الأول للموسيقار خيرت داخل المتحف بعد افتتاحه للجمهور منذ عدة أشهر.