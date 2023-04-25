التقطوا له صورة دون علمه.. شاب يفاجئ أهالي بني سويف بتنظيفه للكورنيش

فاجأ شاب بمدينة بني سويف، أهالي المحافظة، بإقدامه على تنظيف كورنيش النيل ورفع القمامة والمخلفات منه مستخدمًا مكنسة وجاروف، قبل أن تنتشر صورًا له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وسط تعليقات بالثناء على ما قام به.



وقال حسام أحمد، طالب بكلية التربية بجامعة بني سويف: لم أتخيل أن يقوم أحد بتصويري ونشر الصورة، أو أن أتلقى عبارات الثناء بذلك الشكل الكبير، لأنني لم أقم بشيء خارق، وإنما ما قمت به هو تصحيح لما يحدث.



وتابع: «اعتدت على التريض في منطقة كورنيش النيل في مدينة بني سويف، وخلال أيام العيد لاحظت أثناء ممارستي الرياضي، بكميات كبيرة من القمامة، ومشقة وتعب عمال النظافة في جمعها وتنظيف الكورنيش، كذلك تعبهم خلال أيام العيد في ظل استمتاع الجميع بالإجازة وبعيد الفطر».



وأضاف: «الحقيقة المنظر استفزني، فالبعض يترك البعض لصناديق القمامة وإلقائه لها بالشارع وعدم وضعها في الصندوق ولم أقاوم نفسي سوى وأنا أتوجه إلى منزلنا وأحضرت المكنسة والجاروف، وقمت بكنس وتنظيف الكورنيش من القمامة في مساعدة للعمال على ذلك، ولإرسال رسالة إلى الشباب بعدم إلقاء القمامة في الشارع».

وتابع: «أثناء إقدامي على تنظيف الكورنيش فوجئت بأحد المشرفين بمشروع النظافة يتوجه لي ويسألني عما أقوم به، فأجبته، فشعرت منه بامتنان كبير، وبخاصة وأنه أبلغني بأنه سيحكي لعمال النظافة جميعًا عن إقدامي على مساعدتهم، إلا أنني فوجئت بأنه أقدم على تصويري، وغالبًا هو من قام بنشر صورتي على مواقع التواصل الاجتماعي».