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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عارفة عبد الرسول تكشف عن بوستر مسلسل «اللعبة 4» .. شاهد

صدى البلد

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن البوستر الرسمى لمسلسل "اللعبة 4” دوري الأبطال المقرر عرضه الشهر المقبل على منصة شاهد.

وطرحت الفنانة عارفة عبد الرسول البوستر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتصدر البوستر جميع أبطال المسلسل. 

تأجيل الجزء الرابع

من ناحية أخرى قامت منصة شاهد بتأجيل عرض مسلسل اللعبة 4 إلي ما بعد شهر رمضان القادم ، بعد ما كان مقررًا طرحه خلال شهر يناير الماضي .

وقالت الفنانة ميرنا جميل في تصريحات لـ "صدى البلد": ان الجزء الجديد سيطرح رابع أيام عيد الفطر، وسيكون هناك العديد من المفاجئات التي ستنال إعجاب الجمهور، كما سيتواجد مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.


قصة مسلسل اللعبة

تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي

أبطال مسلسل اللعبة 

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

هشام ماجد مسلسل اللعبة سامي مغاوري ميرنا جميل محمد ثروت مسلسل اللعبة 4 الفنانة عارفة عبد الرسول الفنانة ميرنا جميل الفنان شيكو

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