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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. ماجد المصرى ضيف إيمان الحصرى فى مساء DMC

صدى البلد

يحل  غدا الأربعاء الفنان ماجد المصري ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر قناة دي ام سي ، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يتحدث المصري خلال البرنامج عن كواليس مشاركته في السباق الرمضاني بمسلسل "ضرب نار" الذي خاض بطولته النجمين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

كشف الفنان  ماجد المصرى عن قائمة الأعمال التى كان يتابعها خلال الموسم الرمضاني وعلى رأسها مسلسل كامل العدد.


وقال ماجد المصري أثناء حلوله ضيفا على قناة صدى البلد إنه رغم ضيق الوقت بسبب تصويره مسلسل ضرب نار، إلا أنه كان حريصا على متابعة عدد من الأعمال الفنية وأهمها مسلسل كامل العدد لشريف سلامة ودينا الشربيني.

وأضاف المصري أنه بالرغم من أن المسلسل مأخوذ عن فكرة فيلم عالم عيال عيال وأن صناع العمل قاموا بكتابة هذا على التتر، إلا أنهم قدموا مسلسلا مختلفا وجيدا للغاية وكنت أتمنى أن أهنئ دينا الشربيني بهذا العمل إلا أن وفاة والدها حالت دون ذلك.


وتابع أن من المسلسلات التى كان يتابعها أيضا مسلسل علاقة مشروعة، مضيفا أنه قام بتهنئة الفنان ياسر جلال على نجاح المسلسل وأيضا الفنانة مي عمر.

وقال ماجد المصري إنه كان حريصا على متابعة حلقات متفرقة من مسلسل الكبير، وقام بتوجيه رسالة إلى رحمة أحمد من خلال صدى البلد قائلا:  “أنا حابب أوجه رسالة لرحمة وأقولها أنتى ممثلة عبقرية وشاطرة جدا وربنا يوفقك ويارب يبقى ليا نصيب وأشتغل معاكي”.

 

تكريم ماجد المصري فى صدى البلد

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمه عن مسلسل ضرب نار، الذي تألق فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

تحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس مسلسل ضرب نار، ومواقفه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

كما تحدث، عن تألقه مع النجمة ليلى علوي، في أول مشواره مع النجومية والبطولة، وعن سبب عدم تكرار التعاون بينهما.

كما كشف ماجد المصري، عن المسلسلات الأخرى التي تتبعها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وكشف عن مفاجأة حول مسلسل الملك، المتوقف، والذي يلعب فيه شخصية القائد الهكسوسي خينذر.

كما تطرق ماجد المصري، خلال الندوة إلى حياته الأسرية ومواقفه مع أبنائه ومواهبهم، وتعامله معهم.

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