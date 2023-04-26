عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. حكمه وصيغته ورأي الأئمة

صدى البلد

حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة..  قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، حكم دعاء الاستفتاح الذي يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، مؤكدة أنه سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل و مكروه في الفرض.

وأوضحت اللجنة في بيان لها صيغة دعاء الاستفتاح، مشيرة إلى أنه عند الأحناف: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وقيل: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، لافتة إلى أن الجمع بينهما أولى.

وأضافت أن دعاء الاستفتاح عند المالكية: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.

وتابعت أنه عند الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلماوما أنامن المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.


وأردفت أن دعاء الاستفتاح عند السادة الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، مشيرة إلى أنه يجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية.

دعاء الاستفتاح حكم دعاء الاستفتاح الصلاة لجنة الفتوى مجمع البحوث الاسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

14 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس اليوم

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

بعد استقراره 47 يومًا|أسعار الدولار مقابل الجنيه مع عودة العمل بالبنوك

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

1 صباحا للمطاعم والكافيهات.. مواعيد جديدة لغلق المحال اليوم

تعلمنا من دروس أوكرانيا.. البنتاجون يجهز لصراع وشيك مع الصين |تفاصيل

رئيس الخدمات البيطرية يتابع سير العمل ويتفقد وحدات شمال سيناء

5 مايو قرعة بطولة أمم أفريقيا للمنتخب الأولمبي بالمغرب

نداء عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة إلى القادة السودانيين

فلوسه هترجعله هترجعله| التفاصيل الكاملة لواقعة النصب على هاني شاكر في البحرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورهما على الشاطئ.. نادين نجيم ترقص وتدخن الشيشة مع خطيبها

بالدولار.. سعر غير متوقع لإطلالة شيرين عبد الوهاب الأخيرة

هل حول انفجار تشيرنوبل البشر إلى مسوخ؟ | تفاصيل مدهشة

لنوم هادئ بدون إزعاج.. كيف توقف الشخير في 5 خطوات ؟

فيديو

هل تغيرت النهاية؟.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

خطر وشيك.. كويكب ضخم يهدد الأرض في هذا الموعد/ فيديو جراف

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ