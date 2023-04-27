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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد صورها الأخيرة .. 5 إطلالات لـ ياسمين الخطيب تثير الجدل

صدى البلد

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصيعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها  بفستان ذات فتحةساق و تاتو  .

 وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوالالجريئة.
 

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب  وضعتها في مازق.
 

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أننيأميلللطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".


 


 


 


 

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ياسمين الخطيب جلسة تصوير الفساتين القصيرة صور الكاتبة ياسمين الخطيب الكاتبة ياسمين الخطيب

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