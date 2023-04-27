بعد صورها الأخيرة .. 5 إطلالات لـ ياسمين الخطيب تثير الجدل

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصيعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان ذات فتحةساق و تاتو .

وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوالالجريئة.



ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب وضعتها في مازق.



وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أننيأميلللطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".

















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