الكشف عن سيارة مكلارين 750S الخارقة بقوة 740 حصانا| صور

كشفت ماكلارين عن الوريث الجديد لسيارتها الخارقة 720S أخيرًا، والتي يطلق عليها عليه 750S، وهو يعزز ويحسن العديد من جوانب سابقتها، مع حوالي 30% من مكونات السيارة الخارقة جديدة أو متغيرة، كما كشفت شركة صناعة السيارات كلاً من طرازات الكوبيه والمكشوفة القابلة للتحويل.

ماكلارين 750S

ستعتمد سيارة ماكلارين الجديدة محرك V8 مزدوج الشاحن بسعة 4.0 ليتر مزود بشاحن توربيني تحت الهيكل ذي المظهر المألوف، ينتج 730 حصانًا (740 حصانًا) وعزم دوران 590 رطلاً ، أي أكثر من ماكلارين P1، ويعمل صندوق التروس المتسلسل المحدث بسبع سرعات مع نسبة قيادة نهائية أقصر على تغذية العجلات الخلفية بالطاقة.

ماكلارين 750S

يمكن لطراز 750S Coupe and Spider الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.7 ثانية فقط، بينما السيارة القابلة للتحويل أبطأ بمقدار 0.1 ثانية، وتختلف أوقات ربع الميل أيضًا ، حيث أكملت الكوبيه ذلك في 10.1 ثانية مقارنةً بوقت Spiderالذي يبلغ 10.3 ثانية، ويمكن أن يصل كلاهما إلى سرعة قصوى تبلغ 206 ميل في الساعة.

ماكلارين 750S

يحتوي الطراز على مسار أمامي أعرض يبلغ 0.24 بوصة (6 ملم) وهندسة تعليق جديدة، تأتي السيارة مع الجيل الجديد من نظام التحكم الاستباقي بالهيكل 3 من ماكلارين ، مع نوابض أمامية أكثر ليونة بنسبة 3٪ ونوابض خلفية أكثر صلابة بنسبة 4٪. قام صانع السيارات أيضًا بتحسين نظام رفع السيارة ، حيث رفع مقدمة السيارة في أربع ثوانٍ. استغرق الأمر 720S 10.

ماكلارين 750S

يختتم الجزء الخلفي من الكوبيه والقابل للتحويل في نظام عادم مركزي مستوحى من P1، والذي جعل المصممين يعيدون وضع الجناح الخلفي النشط أعلى بوصتين، تتناسب ماكلارين أيضًا مع 750Sمع مآخذ أكبر أمام العجلة الخلفية ، ومصد خلفي جديد ، وشبكة شبكية جديدة ، وسطح خلفي جديد.

تتلقى الكابينة شاشات عرض جديدة، حيث تتحرك مجموعة العدادات داخل حاوية متصلة بعمود التوجيه، ويسمح برنامج McLaren Control Launcherالجديد للسائقين بحفظ إعدادات الهوائي المفضلة والتحكم ومجموعة نقل الحركة وناقل الحركة التي يمكن الوصول إليها بضغطة زر واحدة.

ماكلارين 750S

عملت ماكلارين أيضًا على تقليل وزن السيارة مقارنة بسابقتها، حيث تعتبر مقاعد السباق المكسوة بألياف الكربون أخف 38.6 رطلاً من الكراسي القياسية في 720S، تقوم الشركة أيضًا بتثبيت أخف عجلة تم تركيبها على الإطلاق في طرازات الإنتاج المتسلسل، وجنوط سبيكة مزورة ذات 10 أضلاع توفر 30.4 رطلاً أخرى.

ماكلارين 750S

لم تذكر ماكلارين موعد طرح السيارة للبيع لكنها كشفت عن السعر، حيث يبدأ 750S كوبيه من 324,000 دولار غير شاملة الضرائب، بينما تبلغ تكلفة سبايدر 345,000 دولار غير شاملة الضرائب.