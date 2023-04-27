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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمجد الحداد: علاج إصابات كورونا لا يحتاج إلى بروتوكولات خاصة

كورونا
كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ الإصابة بـ كورونا لا يحتاج التعامل معها إلى بروتوكولات خاصة إلا في فئات معينة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر، ويكون ذلك تحت إشراف طبي. 

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال حواره على القناة الأولى، أن علاج معظم الحالات يكون منزليا بخوافض حرارة تقليدية، ونسب الشفاء تكون 90% للحالات بسيطة بأدوية تقليدية دون أي حاجة إلى دواء خاص. 

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن الأدوية التقليدية المستخدمة في علاج البرد تعالج 80% من إصابات كورونا، مشيرًا إلى أن متحور أركتورس لم يدخل مصر حتى الآن، ولكن على مستوى العالم، فإن أعراضها مثل أوميكرون، وهي أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل الرشح والاحتقان البسيط في الحلق وبعض المشكلات في العين وصداع، وارتفاع في درجة الحرارة لا يصل إلى 38 درجة يعالج بخوافض الحرارة العادية.



 

 

أمجد الحداد كورونا السكر الحساسية

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