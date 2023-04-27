لمواجهة أكثر من فيروس.. مصر تتعاقد مع شركات عالمية لاستيراد أمصال مطورة|فيديو

قال الدكتور أيمن الشربيني، أستاذ علم المايكرو بيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل؛ إن هناك متحورات جديدة للفيروسات منبثقة من سلالة كراكين ظهرت في شهر يناير رصدتها منظمة الصحة العالمية والعلماء متوقعين أنه كان موجودًا قبل رصدها.

وأضاف أيمن الشربيني خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج 8 الصبح؛ أن هذا المتحور له نسبة انتشار أعلى من فيروسات كراكين؛ مضيفا ان الاعراض الخاصة بهذا المتحور غير خطيرة، بالإضافة إلى أن مصر قامت بالتعاقد مع شركات عالمية لاستيراد امصال مطورة لمواجهة أكثر من فيروس.

وأوضح مدير المعاهد البحرية بمدينة زويل؛ أن السبب الاساسي في نسبة انتشار الفيروسات هو قدرة الفيروس على التخفي من جهاز المناعة لجسم الإنسان؛ مشيرا الى ان الانسان تعايش مع اوميكرون وقد انبثق منه اكثر من 600 متحور.

وتابع أن الفيروسات موجودة ومنتشرة ولا يوجد خطورة نسبية؛ مضيفًا أن نسبة الوفيات أصبحت محدودة جدًا أثر الإصابة بهذه الفيروسات؛ منوها إلى أن الإصابة بهذه الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي العلوي موضحًا أن أعراض الاوميكرون تتشابه بنسبة كبيرة مع أعراض الأنفلونزا العادية.

ونوّه إلى أن استخدام المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالفيروسات غير مفيد بل ويصل إلى نسبة الضرر لأن المضادات الحيوية تهاجم البكتيريا وعدوى الاوميكرون فيروسية؛ منوها إلى أن المضاد الحيوي يجب أن يكون من استشارة طبيب، بالإضافة إلى أن المضاد الحيوي و يضعف جهاز المناعة بل ويساعد على انتشار الفيروس.