خلوا بالكم|مركز تغير المناخ يحذر: عودة انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم خلال الفترة من "28 ابريل وحتي 2 مايو 2023 " ، حيث تسيطر كتلة شمالية باردة على الأجواء خاصة على الوجه البحري والظهير الصحراوي .



انخفاض درجات الحرارة

وتوقع " فهيم" خلال تصريحات له ، عودة انخفاض واضح فى درجات الحرارة بداية من غدا الجمعة 28 إبريل وحتى يوم الثلاثاء 2 مايو خاصة ليلاً حيث تتراوح درجات الحرارة مابين الـ 12 – 13 ° م ) مرة أخرى.

وكشفت الأرصاد الجوية عن أن البلاد متأثرة بنشاط رياح الخماسين، حيث إنه تتعرض البلاد لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

فرص سقوط الأمطار



وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الإدارية 32 17

الاسكندرية 24 16

6 أكتوبر 33 18

بنهــــا 32 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 28 16

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 34 17

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 30 15

نخل 31 07

كاترين 25 06

الطور 30 20

طابا 30 20

شرم الشيخ 33 22

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 22 15

السلوم 23 15

سيوة 31 17

رأس غارب 31 21

الغردقة 35 22

سفاجا 34 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 23

حلايب 27 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 32 18

بني سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 36 21

الوادي الجديد 35 22

أبو سمبل 34 25