تطبيق التوقيت الصيفي.. تغيير الساعة في هذا الموعد

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، إنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل الموافق 28 أبريل 2023 (غدا)، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023.

كما نبهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بشأن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من اليوم الخميس ليلا، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة.

وعن موعد تطبيق التوقيت الصيفي قالت الهيئة، في بيان، إنه عندما تصل الساعة 24 فتصبح الساعة 1:00 على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة عن مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

وكان مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الإثنين 3 أبريل، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، تتطلب جهودا لترشيد استهلاك مصادر الطاقة، وتناولت المادة الأولى للقانون بأن يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وسبق أن قدمت وزارة الكهرباء مذكرة إلى مجلس النواب، أكدت خلالها أن تطبيق التوقيت الصيفي، ينعكس على توفير الطاقة، ويصل مقدار الوفرة عنه بنحو 147.21 مليون جنيه، ومن بين الدوافع أيضا ما صدر عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، الذي أكد أن العمل بالتوقيت الصيفي يسهم في توفير نحو 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر توفير وحدات الغاز المستخدمة.