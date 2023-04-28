أخبار التوك شو.. مفاجآت في الأرصاد وتطور جديد في أسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تحكمها المنفعة.. أحمد عبدالعزيز يتحدث عن شخصيته في سره الباتع

حل الفنان أحمد عبد العزيز٫ ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي”المُذاع عبر فضائية “دي أم سي”،.

أحمد عبدالعزيز: سره الباتع عمل ملحمي ضخم وكنت خايف من الحاج شهاب

وقال الفنان أحمد عبد العزيز٫ إن مسلسل سره الباتع عمل ملحمي ضخم٫ لافتا: “سره الباتع مسلسلين في بعض وليس عملا واحدا”.

آخر التطورات.. اشتباكات بأحياء الخرطوم وتحليق للطائرات في سماء العاصمة

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن هناك اشتباكات بالقصر الجمهوري والقيادة العامة إلى جانب مناطق بأحياء الخرطوم وتحليق للطائرات بسماء العاصمة.

القائم بأعمال سفير السودان بـ لندن: مصر دورها أساسي في الوصول لحلول للأزمة

قال المستشار خالد محمد علي، القائم بأعمال السفارة السودانية بلندن، إن مصر دولة شقيقة وما يحدث في السودان له تأثير كبير عليها.

زيادة المعاشات| جهود الدولة في الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، لمواطنيها.

عبور 16 ألف أجنبي لـ مصر من خلال المنافذ الحدودية مع السودان

قال هشام عبدالتواب، موفد قناة "إكسترا نيوز" من معبر أرقين البري، إن هناك عددا ضخما من الأجانب عبروا من المعبر ومن بقية المعابر على مدار الأيام الماضية.

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أجمع الخبراء والمحللون على أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

خفض الطاقة.. الكهرباء تكشف مزايا كبيرة للتوقيت الصيفي.. فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك فائضا في الكهرباء، مشيرا إلى أن التوقيت الصيفي يساهم في تخفيض الطاقة التي تنتج بالغاز الطبيعي والذي نحتاج إلي الإستفادة من تصديره.

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الكبرى في القاهرة بلغت 32 درجة مئوية، موضحة أن البلاد تتعرض خلال الساعات القادمة إلى تقلبات جوية حادة إثر قدوم كتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا.

عمرو يوسف: التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جدا.. وحققنا إنجازا كبيرا

تحدث الفنان عمرو يوسف عن مسلسل الكتيبة 101، قائلا: “التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جداً.. وحققنا إنجازا كبيرا بخروج المسلسل بالشكل دا”.