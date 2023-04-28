أول تعليق من الغندور بعد فوز الزمالك على الأهلي بنهائي كأس الطائرة

نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، في الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2، في أول لقاءات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "مبروك للزمالك الفوز علي النادي الاهلي في اولي مباريات نهائي كاس مصر".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء غد الجمعة في ثاني لقاءات النهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

ويحتاج أبناء القلعة البيضاء لتحقيق فوز وحيد من لقاءين متبقيين حيث يتوج الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 بكأس البطولة.

فيما يأمل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز مساء غد الجمعة قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الأحد المقبل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.