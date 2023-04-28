نشرة الفن: الليلة أنغام في السعودية وشيرين تعود للمسرح برفقة بناتها والسجائر تنهي حياة فنان شهير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الليلة أنغام في السعودية وشيرين تعود للمسرح برفقة بناتها والسجائر تنهي حياة فنان شهير.

انتهت المطربة شيرين عبد الوهاب من الاستعدادات النهائية لحفلها المنتظر الليلة في دبي بالامارات العربية المتحدة بعمل بروفات مع فرقتها الموسيقية.

كشف طبيب وأخصائي في أمراض القلب، سبب وفاة فنان شهير، رحل منذ أيام بشكل مفاجيء، ما سبب في حالة كبيرة من الحزن بين زملائه في الوسط الفني.

تستعد الفنانة أنغام للعودة لإحياء الحفلات مرة أخرى، والبداية من اليوم الجمعة، في المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات عيد الفطر ببرنامج ليالي القصيم.

طرحت المطربة دينا الوديدي ألبومها الغنائي الجديد "خمس فصول"، على مختلف المنصات الرقمية.يضم الألبوم في جعبته 5 أغنيات، هي "المجد" و"وشوش الودع" و"متغربين" و"بلالين" و"طب ايه"، تحمل كل منها حكاية مختلفة.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن أسماء مجموعة جديدة من الأفلام المشاركة في النسخة 76 المقرر انطلاقها في الفترة من 16 حتى 27 مايو المقبل.

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصحبة خطيبها أثناء قضائهما الاجازة في جزر المالديف.

تحل اليوم ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذي كان سيبلغ من العمر 77 عاما، ولكن المرض خطفه مبكرا، في عز نجاحه الفني على مستوى الدراما والسينما.