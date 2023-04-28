عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: الليلة أنغام في السعودية وشيرين تعود للمسرح برفقة بناتها والسجائر تنهي حياة فنان شهير

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الليلة أنغام في السعودية وشيرين تعود للمسرح برفقة بناتها والسجائر تنهي حياة فنان شهير.

 

ظهور بنات شيرين عبد الوهاب على المسرح في حفلها بدبي .. الليلة

انتهت المطربة شيرين عبد الوهاب من الاستعدادات النهائية لحفلها المنتظر الليلة في دبي بالامارات العربية المتحدة بعمل بروفات مع فرقتها الموسيقية.

 

100 سيجارة يوميا.. طبيب يكشف سبب وفاة مفاجئة لفنان شهير

كشف طبيب وأخصائي في أمراض القلب، سبب وفاة فنان شهير، رحل منذ أيام بشكل مفاجيء، ما سبب في حالة كبيرة من الحزن بين زملائه في الوسط الفني. 

 

 

تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام في السعودية.. اليوم

تستعد الفنانة أنغام للعودة لإحياء الحفلات مرة أخرى، والبداية من اليوم الجمعة، في المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات عيد الفطر ببرنامج ليالي القصيم.

 

5 أغنيات.. تفاصيل ألبوم دينًا الوديدي الجديد "خمسة فصول"

طرحت المطربة دينا الوديدي ألبومها الغنائي الجديد "خمس فصول"، على مختلف المنصات الرقمية.يضم الألبوم في جعبته 5 أغنيات، هي "المجد" و"وشوش الودع" و"متغربين" و"بلالين" و"طب ايه"، تحمل كل منها حكاية مختلفة.

 

مهرجان كان يعلن عن مجموعة جديدة من أفلام النسخة 76.. تعرف عليها

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن أسماء مجموعة جديدة من الأفلام المشاركة في النسخة 76 المقرر انطلاقها في الفترة من 16 حتى 27 مايو المقبل. 

 

 

من جديد.. نادين نجيم تثير الجدل بصحبة خطيبها في المالديف

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصحبة خطيبها أثناء قضائهما الاجازة في جزر المالديف.

 

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف صاحب الرصيد الأبرز بالدراما المصرية

تحل اليوم ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذي كان سيبلغ من العمر 77 عاما، ولكن المرض خطفه مبكرا، في عز نجاحه الفني على مستوى الدراما والسينما. 

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة انغام نادين نسيب نجيم نشرة الفن بنات شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

موضوعات متعلقة

أخبار الفن..تامر شلتوت: استعنا في تحضيرات المداح 3 بحكايات من أشخاص حقيقية..منتج سوداني: فريق عمل وداعًا جوليا تحت القصف بالخرطوم

تعرض لأزمة صحية.. قيس عبد الفتاح: أشعة الرنين معاناة بكل المقاييس

منتج سوداني: فريق عمل وداعًا جوليا تحت القصف في الخرطوم

النهايات أخلاق وهنفضل أصحاب.. انفصال تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل

كله متزوق .. طليقة أحمد الفيشاوي تتحدث عن عمليات نحت الجسم

مش خايفة حساب ربنا لما بتبيني جسمك؟ .. متابعة تحرج طليقة أحمد الفيشاوي

نشرة الفن.. قصة خيانة قادير دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول.. و25 مليون جنيه إيرادات هارلي

قريبا.. إليسا تطرح فيلما وثائقيا مع منصة نتفليكس

ترشيحاتنا

جثة غامضة بطريقة قتل بشعة تثير الجدل في العراق.. تفاصيل

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر ..الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 ..5 أنواع SUV رياضية تبدأ من 500 ألف جنيه

ترامب: بايدن يشكل تهديدا على الديمقراطية

جزاء من ترك صلاة الجمعة 3 مرات

بعد موافقة الوزراء على تعديل القانون.. حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وكالة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة نشطون في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مضادات حيوية... فاكهة سحرية تعالج التهابات المسالك البولية

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف صاحب الرصيد الأبرز بالدراما المصرية

في ذكراه|فؤاد الأول.. محطات مثيرة بحياة ملك مصر..وخلافه التاريخي مع سعد زغلول

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ