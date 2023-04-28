الأوتفيت بتاعي من زارا.. صور تكشف عن إطلالات جوري بكر وتقدم نصيحة للفتيات

أثارت الفنانة جوري بكر، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية وبعد تجسيد دور وداد في مسلسل جعفر العمدة لـ رمضان 2023.



ووجهت جوري بكر في أحد الحوارات التليفزيونية نصيحة للفتيات قائلة: "خليكي على طبيعتك متحاوليش تقارني نفسك بالمشاهير والفاشونيستا لأن دي مش حياتهم إحنا بنعمل شو وإحنا بناخد اللبس من مصممين الأزياء وبنرجعه ليهم تاني."



وأضافت جوري بكر:"والأوتفيت بتاعي من زارا يعني مفيش أي حاجة مبتكرة ومش مكسوفة وأنا بقول كدا."

وتحرص جوري بكر، دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور جوري بكر على إنستجرام، عن الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال، فهي تجمع بين الأناقة والرقي ولم تبالغ في ارتداء البراندات والماركات العالمية مثل غيرها من المشاهير.

تحرص جوري بكر على تنسيق الأحذية والحقائب اللافتة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر