وكيل تعليم أسوان: بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثاني

تابع عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

وخلال تفقده للمطبعة السرية أطمأن عبد الكريم لطفى على كفاءة وجودة الماكينات والأجهزة، وتوافر كافة المستلزمات الورقية والمكتبية.

وشدد لطفي على ضرورة تجهيز المادة قبل موعد إمتحانها بوقت كافِ بشأن تغليفها بطريق سليمة، ووضعها في المظاريف وفقاً للقواعد الموضوعة، وتأمينها بشكل جيد وكامل .

الإمتحانات

فيما قام سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان بافتتاح معرض ختام أنشطة المواد الفلسفية بمدرسة كلابشة الفنية للبنات بمشاركة قسم الموهوبين بالإدارة بحضور محمد توفيق نقيب معلمى نصر النوبة، وحسن سيد خطاب موجة أول مركزي الفلسفة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التعليمية الحالية والسابقة والمهتمين بالتعليم .

وتفقد المعروضات والأنشطة الطلابية حيث أعجب بالعديد من تلك الأنشطة وشكر معلمي ومعلمات الانشطة للمواد الفلسفية ، بجانب شكره لهدي هلال معلم المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية وإدارة المدرسة ورئيس قسم الموهوبين بالإدارة للمشاركة الفعالة فى المعرض وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، انتظام الدراسة بكليات الجامعة حيث أنها تسير بصورة منتظمة وبشكل طبيعي داخل القاعات والمعامل عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة .

أنشطة متنوعة

ومن جانبه قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 كما هي دون تغيير، وستكون خلال شهر يونيوالمقبل وفقا للوائح ونظم العمل لكل كلية ، مؤكداً الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.