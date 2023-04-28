بعد حفله بالعريش.. منير : الحمد لله الدولة قضت على الإرهاب البشع

أكد الكينج محمد منير سعادته البالغة لإقامة حفل أمس فى مدينة العريش، معقبا:"وهبت عمري ومشواري الغنائي للوطن وسأظل أغنّي للوطن حتى النهاية.



وأوضح منير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" ، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى انه لم يتم تنظيم حفل بالعريش منذ 18 عاما.

العريش

وتابع منير قائلا:" فخور اني غنيت في العريش بالامس واستقبال الجمهور كان رائع للغاية".

وأضاف الفنان محمد منير قائلا:" العريش كأسوان والقاهرة، والحمد لله على جهود الدولة فى القضاء على الإرهاب البشع هناك".

وأحيا الكينج محمد منير حفلا جماهيريا ضخما بمدينة العريش مساء الخميس، وبحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم الذين تشاركوا فيديوهات وصورا من الحدث عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرضت شبكة تليفزيون الحياة، بث مباشر من حفل النجم محمد منير، من مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة والدولة المصرية في دحر الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها في «أرض الفيروز».