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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

30 يوليو ينتهي كل شيء | إعلان رسمي من الرئيس السيسي .. فيديو

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في جولته التفقدية للمشروعات

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمين على تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بمحافظة القاهرة.

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جولة للرئيس السيسي لمتابعة أعمال إنشاء أسواق النصف جملة بالقاهرة| فيديو


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "معملناش اسواق فقط ولكن لكي نقول للناس اللي في المقطم 
عندكم فرصة لأعمال يدوية وحرفية".

ووجه الرئيس السيسي، بالانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، قائلا :"30 يوليو ينتهي كل شي، والدنيا تبقي شغاله في هذا الموعد بشكل كامل.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، موسعة بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة، في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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