النظرة تغيرت.. شاهد كيف رد متحدث رئاسة الجمهورية على استفسار أحد المواطنين

“النظرة إذن تغيرت والاهتمام موزع على جميع أنحاء الجمهورية”.. هكذا اهتم المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالرد على استفسار أحد المواطنين.

رد متحدث رئاسة الجمهورية

حرص المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على الرد على استفسارات أحد المواطنين الذي علق على فيديو جولة رئيس الجمهورية الموسعة بالقاهرة التي قام بها اليوم لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة.

رد متحدث رئاسة الجمهورية

يأتي رد المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في إطار حرصه على التفاعل الدائم مع المواطنين والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم التي ترد على الصفحة الرسمية.

رد متحدث رئاسة الجمهورية

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في رده:"رجاء إلقاء نظرة على ما تم افتتاحه في الأقاليم والمدن والمحافظات خارج القاهرة خلال الشهور القليلة الماضية فقط (روابط الفيديوهات أدناه)، وكل حدث منهم يتضمن عدداً كبيراً من المشروعات التنموية في مختلف المجالات على امتداد محافظات الوطن، من المنيا لسوهاج للمنوفية للسويس والاسكندرية وسيناء وكفر الشيخ والمنصورة وغيرها، هذا بالإضافة لعدد كبير من الاجتماعات المخصصة لمحافظات خلاف القاهرة، وجاري عمل المزيد. النظرة إذن تغيرت والاهتمام موزع على جميع أنحاء الجمهورية..شكراً جزيلاً وخالص التحيات.

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متحدث الرئاسة

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