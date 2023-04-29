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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأم رفضت الخطوبة.. قرار عاجل ضد شاب ولع في باب شقة محبوبته

حبس
حبس

قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإضرام النيران في باب شقة أسرة محبوبته بالأميرية.

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نيابة الاميرية

 

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 لم يجد شاب وسيلة للانتقام من أسرة محبوبته في القاهرة سوى قيامه بإضرام النيران في باب شقة أسرتها بالأميرية، وذلك بعد رفض خطبتهما، وتمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم قرر باكتشافها وجود آثار حريق فى باب الشقة محل سكنها "دون تلفيات أو إصابات"، واتهمت أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لابنتها.

وبمواجهته أمام أجهزة أمن القاهرة، اعترف بإضرام النيران في شقة سيدة بسبب رفضها له حين تقدم لخطوبة ابنتها، باستخدام قداحة ومادة قابلة للاشتعال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات.

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