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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة فضالي: محمد سامي من أطيب وأجدع المخرجين ولا يفرق بين الفنانين

المخرج محمد سامى
المخرج محمد سامى

قالت الفنانة منة فضالي أنه لم يحذف لها أى مشهد من مشاهدها فى مسلسل جعفر العمدة.، معقبة:" كافة الممثلين ابدعوا فى المسلسل".

وأوضحت منة فضالي خلال حوارها مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم  الإعلامية شيرين سليمان، أن المخرج محمد سامي من أطيب وأجدع المخرجين، معقبة:"كل الأدوار الصغيرة بتاخد حقها معاه كويس، ولا تفرقة في المعاملة بين ممثل وآخر".

محمد سامي 

ولفتت منة فضالي إلى أنه يجب على المشاهد أن لا يضيع مجهود وتعب الفنانين أو المؤلفين أو المخرجين متابعة: لما بنحب نتصيد أي عمل بنسلط عليه الناس اللي تهاجمه بالسلب.

محمد سامى الفنانة منه فضالى منة فضالي المخرج محمد سامي سبوت لايت الإعلامية شيرين سليمان

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