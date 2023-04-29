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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع الإجراءات الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة

أنشطة تعليمية بتعليم
أنشطة تعليمية بتعليم أسوان

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمتابعة إجراءات نقل وتحميل الصناديق الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لتسليمها إلى المطبعة السرية التابعة لمطابع الشرطة، وذلك لمعاينة الصناديق ومدى مطابقتها للمواصفات تمهيداً للبدء في أعمال طباعة امتحانات هذا العام وفقاً لأعداد طلاب الثانوية العامة.

ويتم تخزين المظاريف البلاستيكية المشمعة بالشمع الأحمر بحيث تكون أوراق أسئلة الامتحانات بداخلها ، ثم يتم توزيعها لمراكز توزيع الأسئلة بمختلف المحافظات فى إطار خطط تأمينية مشددة.

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الثانوية العامة 

كان عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، قد تابع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 ، وخلال تفقده للمطبعة السرية أطمأن عبد الكريم لطفى على كفاءة وجودة الماكينات والأجهزة، وتوافر كافة المستلزمات الورقية والمكتبية.

وشدد لطفي على ضرورة تجهيز المادة قبل موعد امتحانها بوقت كافِ بشأن تغليفها بطريق سليمة، ووضعها في المظاريف وفقاً للقواعد الموضوعة، وتأمينها بشكل جيد وكامل .

على جانب أخر قام سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان بافتتاح معرض ختام أنشطة المواد الفلسفية بمدرسة كلابشة الفنية للبنات بمشاركة قسم الموهوبين بالإدارة بحضور محمد توفيق نقيب معلمى نصر النوبة، وحسن سيد خطاب موجة أول مركزي الفلسفة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التعليمية الحالية والسابقة والمهتمين بالتعليم .

وتفقد المعروضات والأنشطة الطلابية حيث أعجب بالعديد من تلك الأنشطة وشكر معلمي ومعلمات الانشطة للمواد الفلسفية ، بجانب شكره لهدي هلال معلم المواد الفلسفية بالمرحلة الثانوية وإدارة المدرسة ورئيس قسم الموهوبين بالإدارة للمشاركة الفعالة فى المعرض وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

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أنشطة تعليمية

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، انتظام الدراسة بكليات الجامعة حيث أنها تسير بصورة منتظمة وبشكل طبيعي داخل القاعات والمعامل عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة .

من جانبه قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 كما هي دون تغيير، وستكون خلال شهر يونيو المقبل وفقا للوائح ونظم العمل لكل كلية ، مؤكداً الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

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